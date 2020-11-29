شكرا لقرائتكم رضا شحاتة: الأهلي تخلص من ضغوطه بعد التتويج وأتمنى مواجهة الزمالك بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة ونجم الأهلي السابق، أن الأهلي تخلص من كل ضغوطه بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وقال شحاتة خلال تصريحات تلفزيوينية:"الأهلي لن يكون مضغوط بدوري الأبطال في نهائي الكأس، خاصة أنه سيدخل المباراة وهو متوج بإفريقيا والزمالك بالسوبر وهناك تكافئ، أتمنى أن أرى الفريقين في نهائي الكأٍس لذلك لا اعتقد أنه سيكون هناك مشادات وستكون المباراة مميزة فنيا".

وأكمل: "الأهلي كان يحتاج هذا التتويج لأنه لا يجب خسارة نفس البطولة لعامين أو ثلاثة، وكان يجب الفوز خاصة بعد خسارة لقاء الدوري والسوبر".

وأكد رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة ونجم الأهلي السابق، أن الزمالك لديه شخصية داخل الملعب مضيفا : "يجب استمرار باتشيكو مع الزمالك، لا اعتقد أن التعاقد مع مدرب آخر سيضيف شئ للفريق".

وأكمل: "الزمالك يملك قوام ثابت وأساسي ولديه شخصية في الملعب ولديه حلول".

وزاد المدير الفني لنادي الجونة، أن الفريق تعاقد مع محمود الجزار على سبيل الإعارة بنية الشراء قائلا "تعاقدنا مع محمود الجزاء على سبيل الإعارة بنية الشراء، كما أن نور السيد قائد للفريق ودوره مؤثر".

وأكمل: "أتوقع تألق أحمد عادل عبد المنعم مع الجونة في الموسم المقبل".