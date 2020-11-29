شكرا لقرائتكم دار الافتاء تنتصر لمحمود شيكابالا: السخرية والتنمر سلوك مشين ومحرم في الإسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كدت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التنمر يعتبر من السلوكيات المرفوضة، مضيفة في تغريدة لها: "السخرية والتنمر سلوك مشين ومحرم في الإسلام".

كما ورد إلى دار الإفتاء في وقت سابق، سؤال حول "ما الحكم الشرعي في التَّنَمُّر وما يشتمل عليه من أفعال؟"، وأجاب عليه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية في أكتوبر الماضي، حيث أكد أن "التَّنَمُّر بجميع صوره مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا، ويَدُل على خِسَّة صاحبه وقلة مروءته؛ وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر الـمُحَرَّمين، إضافة لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة".

ووفقا لما جاء عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، فإن الدار تناشد جميع فئات المجتمع بالعمل على التصدي لحل هذه الظاهرة، ومواجهتها، وتحَمُّل المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية دورها من خلال بيان خطورة هذا الفعل والتوعية بشأنه؛ بإرساء ثقافة الاعتذار في المجتمع، ومراعاة حقوق الآخرين.

وفي وقت سابق، تحدثت دار الإفتاء عن التعصب بين مشجعي الفريق الرياضية عبر تويتر قائلة :"التعصب الذي يقع من بعض مشجعي الفرق الرياضية أمر مذموم دينيًّا ومجتمعيًّا؛ كونه يؤدي إلى إثارة الفرقة والبغضاء بين الناس، ويحيد بالرياضة عن أهدافها السامية من المنافسة الشريفة والتقارب وإسعاد الناس".

وتعرض محمود شيكابالا للتنمر من قبل مجموعات منتمية للنادي الأهلي عقب نهائي أبطال أفريقيا، وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة.



دار الافتاء المصرية

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعاً رصيده إلى 9 ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، إذ استعصى عليه اللقب مجدداً، علماً بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.