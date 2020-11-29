شكرا لقرائتكم محمد سراج يعلق على فوز الأهلي بلقب دوري أبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي طالب لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي بضرورة التركيز في المباريات المقبلة وتحديداً كأس مصر.

وقال محمد سراج الدين في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس إن البطولة الأفريقية هي الأغلى رغم انه اعتاد تشجيع الفريق منذ الصغر في كافة أنحاء العالم وأعي قيمة القلعة الحمراء.

أضاف محمد سراج الدين أن محمود الخطيب طالب اللاعبين بضرورة التركيز في مباريات كأس مصر لأنها بطولة كبيرة ونعسى لحصدها.

وواصل عضو مجلس إدارة الأهلي: "الخطيب قال للاعبين من حقكم الفرحة الاستثنائية".

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعاً رصيده إلى 9 ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، إذ استعصى عليه اللقب مجدداً، علماً بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعاً رصيده إلى 9 ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، إذ استعصى عليه اللقب مجدداً، علماً بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.