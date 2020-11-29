شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يواصل الصحوة ويكسب رهان الوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كسب اتحاد كلباء رهان منطقة الوسط، وحسم مواجهته أمام الظفرة في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، وحقق فوزاً ثميناً في آخر دقيقة من عمر المباراة التي انتهت 2-1 لصالح «النمور».

وحقق كلباء الفوز الرابع له في الدوري، والثاني توالياً، وهذا يضعه في المركز السابع برصيد 12 نقطة، مما يؤكد أن زملاء مالابا يسيرون في الطريق الصحيح، وفي المقابل توقفت انتصارات «الفارس» الذي تلقى الخسارة الأولى على ملعبه منذ انطلاق المسابقة، وتجمد رصيده عند 10 نقاط، وتراجع إلى المركز التاسع.

وكان «النمور» الطرف الأفضل نسبة للفرص العديدة التي توفرت للفريق، حيث اصطدمت الكرة بالعارضة وتألق في إبعادها خالد السناني.

وكسب اتحاد كلباء الرهان وواصل انتصاراته في دوري الخليج العربي، محققاً 4 انتصارات في 7 جولات دفعت به إلى المركز السابع برصيد 12 نقطة، واستفاد «النمور» في المباراة من الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الظفرة، وأدت إلى تسجيل الهدفين، إضافة إلى أن المردود الهجومي للفريق لم يكن في أفضل حالاته.

وأكد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه حقق فوزاً مهماً وحصد 3 نقاط ثمينة، مشيراً إلى أن الفوز مستحق وأن كلباء كان الطرف الأفضل في المباراة على مدار الشوطين، وكان من المفترض أن يحسم اللقاء قبل الوصول إلى الدقيقة 89، لولا تألق خالد السناني حارس الظفرة في منعه فرصتين للتسجيل.

عكس الأداء

من جهته، أشار الصربي ألكسندر فيليسوفيتنش مدرب الظفرة، إلى أن النتيجة جاءت على عكس الأداء الذي قدمه فريقه في المباراة، خاصة في الشوط الثاني. وقال: «أهنئ فريق كلباء بالفوز، النتيجة لم تعكس ما كان عليه الوضع خاصة في الشوط الثاني، وكان الظفرة الأفضل ووصل إلى مرمى المنافس في عدة مرات، لكنه لم يوفق في التسجيل حتى تمت معاقبتنا بهدف في آخر دقيقة».

وأكد الأردني ياسين البخيت مهاجم الظفرة، أن التوتر والعصبية التي ظهرت عليه في الجزء الأخير من المباراة كانت بسبب الرغبة في تقديم الدعم للفريق والإحساس بضياع 3 نقاط كانت مهمة.

وقال ياسين: «كنا الأجدر والأحق بالفوز، ولكن كلباء استغل أخطاء فريقنا وسجل هدفين، وكرة القدم لعبة أخطاء وأتمنى أن نستفيد من هذا الدرس، وأن يعطينا دافعاً في المباريات المقبلة».