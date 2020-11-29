سيد عبدالحفيظ عن تكرار المشاحنات بين شيكابالا وجمهور الأهلي: اللاعب مُطالب بضبط النفس

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أنه يرفض التطاول على أي لاعب، سواء في الأهلي أو الزمالك أو أي نادي، داعيًا جماهير الكرة لتفهم أن كرة القدم مكسب وخسارة.

وعن حملة الهجوم على شيكابالا، أكد عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"رفضه تطاول البعض على شيكابالا، معقبا: أرفض أي تطاول على أحد في المنظومة.

وتابع: الانتماء حلو لكن لا يزيد عن حد معين حتى لا تخرج عن السيطرة، وحان الوقت الناس يبقى عندها ثقافة إن كرة قدم وارد فيها المكسب والخسارة.

وعن تكرار المشاحنات بين شيكابالا وبين بعض من جمهور الأهلي، قال عبد الحفيظ: في قناعاتي الشخصية مهما الجمهور تجاوز بشكل كبير، اللاعب مُطالب بضبط النفس، وعلى المسئول أن يضبط نفسه أيضًا.