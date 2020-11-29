بعثة المقاولون العرب تعود من جيبوتي غداً

تصل بعثة المقاولون العرب، مصر غدا الاثنين، ذلك بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتي ، ضمن ذهاب دور الـ٦٤ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان المقاولون وصل منذ أيام لجيبوتي لمواجهة سولار، على ملعب الحاج علي حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية ، والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل ، بهدف نظيف.
أحرز الكاميروني سونج هدف المباراة في مرماه لصالح المقاولون في الدقيقة23 بضربة رأسية بالخطأ في شباك فريقه أرتا سولار بطل جيبوتي، بعد كرة رأسية من فاروقا مدافع المقاولون.
ويستضيف المقاولون العرب ، نظيره أرتا سولار ، يوم ٤ ديسمبر من الشهر المقبل ، على ستاد عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر، وسيواجه الفائز النجم الساحلي التونسي في
وترأس المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون بعثة الفريق ، في جيبوتي، حيث ضمت بعثة ذئاب الجبل في جيبوتي 21 لاعبًا اختارهم عماد النحاس المدير الفني، ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام، والمدربين أحمد زهران ورامي عادل ورامي ربيع، ومحمد فتحي مدرب الحراس، وعبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال، والجهاز الإداري مجدي محمد على وحسين عبد الغني، والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل وأخصائي التأهيل محمد صبحي وفتحي على.
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