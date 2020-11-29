خالد الغندور : هدف شيكابالا في نهائي أفريقيا يستحق الترشح لجائزة بوشكاش

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن هدف محمود شيكابالا قائد نادي الزمالك في مرمى الأهلي بنهائي أفريقيا يستحق أن يترشح لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم.
وقال الغندور خلال برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك،" هدف شيكابالا يجب أن يترشح لجائزة بوشكاش كأفضل هدف في العالم، لأنه رائع ولا يستطيع أي لاعب في مباراة الاهلي والزمالك احراز هدف
وأضاف " الزمالك قدم مباراة جيدة للغاية في نهائي افريقيا وكان افضل من الأهلي، خلال اوقات المباراة".
وتوج النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.
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