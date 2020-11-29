محسن صلاح: "لاعبي المقاولون رجالة.. وبحثنا عن المشاركة الافريقية منذ 15 عاما"

أبدى محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب سعادته عقب الفوز على فريق أرتا سولار الجيبوتي في افتتاح مباريات الفريق المصري بتمهيدي الكونفدرالية الافريقية.

وقال صلاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش، مع

هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "اللاعيبة رجالة، المباراة كانت صعبة والحمد لله قدرنا نحقق نتيجة طيبه خارج ارضنا.

وتابع: صعوبة المباراة جاءت بسبب الطقس هناك فضلا عن ارض الملعب الترتان، ولكن وجود الفريق قبل المباراة باكثر من يوم، جعل اللاعبين يتأقلموا بشكل اكبر على ارضية الملعب.

واتم: كنا نبحث عن المشاركة الافريقية منذ 15 عام واستطعنا فعل ذلك، واتمنى التوفيق في لقاء العودة.