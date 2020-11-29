ريال مدريد يخسر أمام ألافيس ويواصل نزيف النقاط بالدوري الإسباني

خسر نادي ريال مدريد امام نظيره ديبورتيفو الافيس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الاسباني.

سجل لوكاس بيريز الهدف الاول لـ الافيس في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة من ركلة

جزاء، ثم أضاف سامارتين ماتو الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد خطأ فادح من تيبو كورتوا حارس الريال، فيما كاسيميرو هدف ريال مدريد في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة خروج ايدين هازارد

من ارضية الملعب بعد إصابته.

بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الرابع بترتيب الدوري الاسباني برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الافيس المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

ويتصدر ريال سوسييداد ترتيب الدوري الاسباني برصيد 23 نقطة، ويحل اتلتيكو مدريد وصيفا بنفس عدد النقاط، في حين يحتل برشلونة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.