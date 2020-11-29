أحمد مرعي : نستهدف تكوين منتخب سلة قوي على المدي البعيد

قال أحمد مرعي ، المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة السلة بانه واجه منتخب منظم وتفاجئ بالمستوي الرائع للاعبي الرأس الاخضر "كاب فيردي" خاصة في الرميات الثلاثية والتي كانت موفقه بشكل كبير .

وأضاف مرعي الي ان منتخب مصر بدأ يكتسب الانسجام بشكل كبير مع اللقاء الثاني خاصة وانه لم يخوض أي مباراة وديه قبل انطلاق التصفيات بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

واشار المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الي ان احراز لاعبي المنتخب الثلاثيات خاصة في الفترة الرابعة كانت

العامل الاساسي في التفوق والفوز علي منتخب كاب فيردي

وقال " المنتخبات المشاركة في التصفيات مميزة وتمتلك لاعبين أصحاب خبرات خاصة أوغندا الذي يضم مجموعة من اللاعبين محترفين في اوروبا فضلا عن كاب فيردي لديهم اكثر من لاعب في الدورى الاوربي ولديهم خبرات دوليه "

واشار أحمد مرعي الي انه يسعي لتكوين جيل جديد ومنتخب قوي علي المدي البعيد خاصة وانه يضم مجموعة من

اللاعبين مابين عناصر الشباب والخبرة .

والمح المدير الفني لمنتخب مصر الي انه يتبع سياسة التدوير بين اللاعبين طوال فترات المباراة ومشاركة الجميع مؤكدا بانه من الممكن ان يكون لاعب علي دكة البدلاء أفضل من اخر في الملعب ولكنه قادر علي النزول في اي لحظه وتنفيذ رؤية الجهاز الفنى .

وأختتم تصريحاته " الجميع يلعب تحت راية مصر ومنذ البداية نسعي الي تحقيق الفوز في جميع اللقاءات والتأهل الي بطولة أفريقيا " ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع كلًا من المغرب وأوغندا والرأس الأخضر فى البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.