بوردو يفرض التعادل مع سان جيرمان ومرسيليا ينتفض محلياً بعد سجل هزيل أوروبياً 

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة باريس سان جيرمان بضيفه بوردو، السبت، ضمن الجولة الـ 12 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ 1".



جاءت المباراة مثيرة في شوطها الأول، ورغم الأفضلية الواضحة للنادي الباريسي، إلى أن التقدم كان من نصيب بوردو، بهدف سجله المدافع الشاب تيموتي بيمبيلي بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 10.



ولم ينتظر سان جيرمان طويلا حتى عادل النتيجة بهدف حمل توقيع البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 27 من علامة الجزاء، أتبعه الإيطالي مويس كين بهدف ثان أحرزه بعد دقيقة واحدة.



وتمكن بوردو من تعديل الكفة مع حلول الدقيقة 60 عن طريق وسط ميدانه ياسين العدلي، الذي استغل كرة هيأها له زميله حاتم بن عرفة، ليسددها مباشرة على يسار الحارس كيلور نافاس.



وبذلك، ظل باريس سان جيرمان في صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، في حين رفع بوردو رصيده إلى النقطة 16 في المركز الحادي عشر.



وفي مباراة أخرى انتفض مرسيليا محليا بتحقيق انتصاره الرابع تواليا وكان على حساب نانت 3-1 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت خلافا لعروضه القارية الهزيلة.



ووضع مرسيليا سلسلته السيئة قاريا بعد سقوطه أمام بورتو البرتغالي صفر-2 الأربعاء وراءه، ليرتقي إلى المركز الثالث في الترتيب برصيد 21 نقطة.



واحتاج مرسيليا إلى دقيقتين ليفتتح له فلوريان توفان التسجيل عندما مرر الكرة من فوق الحارس ألبان لافون الخارج من مرماه.



وأضاف ديميتري باييت الهدف الثاني (35) ثمّ عزز الأرجنتيني داريو بينيديتو تقدم فريقه من ركلة جزاء (60) قبل أن يرد نانت بهدف شرفي عن طريق لودوفيك بلاس (73).

المصدر: وكالات