ريال مدريد يواصل نتائجه السلبية في الليجا ويسقط أمام ألافيس 

واصل ريال مدريد سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإسباني بسقوطه أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجّل للضيوف كل من لوكاس بيريز (5 من ركلة جزاء) وخوسيلو (49) في حين وقّع البرازيلي كاسيميرو (86) هدف فريق العاصمة الإسبانية.
وعقب هذه الخسارة تجمّد رصيد الفريق الملكي عند 17 نقطة في المركز الرابع في حين بات ألافيس تاسعاً برصيد 13 نقطة.
وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يعجز خلالها الميرينغي عن تحقيق الفوز بعد هزيمة ثقيلة على أرض فالنسيا (4-1) وتعادل مع فياريال (1-1).
وفي مباراة أخرى غنم إشبيلية النقاط الثلاث من رحلته إلى هويسكا بفوزه الصعب على الفريق المحلي بهدف دون.
ووقّع النجم المغربي يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 لينقذ الفريق الأندلسي من الوقوع في فخ التعادل.
ورفع إشبيلية رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس مقابل سبع نقاط لهويسكا صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.
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