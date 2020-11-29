الامارات | شكوك حول جاهزية إدواردو لمواجهة الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول جاهزية إدواردو لمواجهة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر في نادي شباب الأهلي صعوبة لحاق اللاعب البرازيلي، كارلوس إدواردو، بالمواجهة القوية التي سيخوضها «فرسان دبي» أمام الشارقة، غداً، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، مبيناً أن إدواردو لم يصل إلى درجة الجاهزية الكاملة.
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن اللاعب البرازيلي خضع لبرنامج علاجي في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني لن يتعجل عودة إدواردو للمشاركة في المباراة، حتى لا تعاوده الإصابة مرة أخرى.
وكان كارلوس إدواردو قد غاب عن آخر ثلاث مباريات خاضها شباب الأهلي في الدوري، أمام أندية خورفكان والجزيرة وعجمان.
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