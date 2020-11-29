الامارات | الوصل ينجو من مصيدة الجزيرة في دوري اليد

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل ينجو من مصيدة الجزيرة في دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا فريق الوصل من مصيدة ضيفه الجزيرة في دوري اليد، بعد أن نجح أول من أمس في قلب تأخره بفارق ثلاثة أهداف إلى انتصار صعب على الجزيرة 25-22، وذلك في افتتاح الجولة الثانية من مرحلة الذهاب، والتي سجلت أيضاً فوز الظفرة على دبا الحصن 33-28. وبهذا فرط الجزيرة في فرصة الانفراد بالمركز الأول، ليتشارك مع الوصل في الصدارة بأربع نقاط.
وعلى صالة الوصل نجح الجزيرة في إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق الهدفين وبنتيجة 13-11، قبل أن يشهد الشوط الثاني صحوة للاعبي الإمبراطور قادتهم إلى تقليص الفارق والتقدم في الدقائق الأخيرة للمباراة والفوز بنتيجتها بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة 25-22.
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