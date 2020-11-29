الامارات | حصة آل مكتوم ونوف النون تحرزان لقب «سوبر سبرينت» في «ترايثلون دبي للسيدات 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن حصة آل مكتوم ونوف النون تحرزان لقب «سوبر سبرينت» في «ترايثلون دبي للسيدات 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت النسخة الرابعة من «ترايثلون دبي للسيدات» مشاركة مميزة من 330 رياضية من المواطنات والمقيمات من مختلف الجنسيات، وهو الحدث الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات، وأقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمه مجلس دبي بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، أول من أمس.

وتوجت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، العضو المنتدب منى غانم المرّي، الفائزات في الحدث الكبير.

وجاءت نتائج السباق في صنف «سوبر سبرينت»، بتفوق الشيخة حصة آل مكتوم على مستوى فئة الفردي 16-29 سنة للمواطنات، بينما تفوقت نوف النون في فئة الفردي للمواطنات (30 سنة فما فوق).

وعاد لقب فئة «الفردي 30 سنة فما فوق» لكالي جونسون، في المقابل أحرز فريق شرطة أبوظبي لقب الفرق للمواطنات، وكذلك توجت «هيئة الطرق والمواصلات» بلقب فئة الفرق المفتوحة.

أما على مستوى «سبرينت»، فعاد لقب فئة (16-29 سنة) لميشيل ليندكفيست، وجيس تول عن «30 سنة فما فوق»، و«شرطة أبوظبي» للفرق، و«ذا كي جي بي» لفئة الفرق للمواطنات.

وفي الصنف الثالث «أولمبيك» (المسافة الأولمبية)، توجت لوتي لوكاس عن «الفردي 16-29 سنة»، وجيما براون في «30 سنة فما فوق»، و«سيانز» بالنسبة للفرق.

وحضر فعاليات الترايثلون التي استضافها نادي دبي للسيدات، أمين عام مجلس دبي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، وروضة المحرزي رئيسة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، والمها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة، وفوزية فريدون مديرة الترايثلون نائب رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، وميثاء شعيب عضو لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، وصالحة البسطي عضو لجنة رياضة المرأة، وفريق اللجنة المنظمة، ومنتسبو مجلس دبي الرياضي، ونادي دبي للسيدات.

وتوجهت المري بالشكر للقيادة الرشيدة لما توفره من دعم للمرأة في كل القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، والتوجيه بتأهيلها على مختلف المستويات للمشاركة في الفعاليات الرياضية العالمية مواكبة لنجاحاتها في المجالات كافة، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأشادت بالدعم الذي تقدمه حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، للمرأة عبر مبادرات متنوعة في كل المجالات، وتشجيع سموها لها على ممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية، لما لها من أهمية صحية وبدنية ونفسية، لافتة إلى توجيهات سموها بتوفير الأجواء الصحية، وتسخير كل إمكانات نادي دبي للسيدات لإنجاح سباق «ترايثلون دبي للسيدات»، خلال فترة الإعداد والبطولة الرئيسة، ما أسهم في ترسيخ مكانته ضمن الأنشطة الرياضية السنوية في الإمارات وضمن أجندة نادي دبي للسيدات، بشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي، معربة عن شكرها لكل الجهات والدوائر الحكومية، التي تسهم سنوياً في توفير عنصري الأمان والسلامة لإنجاح السباق، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومستشفى الإمارات بجميرا.

وفي نهاية السباق، كرّمت المري الفائزات بالمراكز الأولى بجميع الفئات الفردية والفرق، كما شارك في مراسم التتويج روضة المحرزي والمها البستكي وفوزية فريدون، وتم تكريم الرعاة والداعمين من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة.

كما كرّمت المري الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر والمؤسسات الحكومية ومستشفى الإمارات، لجهودها في إنجاح النسخة الرابعة من ترايثلون دبي للسيدات، بالإضافة إلى شركة «قروينغس كوتشين» لتعاونها في تنظيم البطولة، وإعداد المشاركات فيها من كل النواحي.

• «هيئة الطرق والمواصلات» توّج بلقب «سوبر سبرينت»، و«شرطة أبوظبي 1» عن الفرق للمواطنات.

• لوتي لوكاس أحرزت لقب سباق المسافة الأولمبية، و«شرطة أبوظبي» لفرق «سبرينت».

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