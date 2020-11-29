الامارات | نورمان: ملعب «النار» جاهز لانطلاق «السباق إلى دبي» للغولف الثلاثاء المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن نورمان: ملعب «النار» جاهز لانطلاق «السباق إلى دبي» للغولف الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أسطورة الغولف الشهير جريج نورمان عن فخره بتصميم ملعب النار في عقارات جميرا للغولف، الذي سيكون في دائرة الضوء عندما يستضيف بطولة «الغولف في دبي» من موانئ دبي العالمية، الحدث الأحدث على روزنامة الجولة الأوروبية للغولف «السباق إلى دبي»، كاشفاً في تصريح صحافي أن الملعب جاهز لضربة البداية للمنافسات التي يشارك فيها أفضل لاعبي العالم بدءاً من الثلاثاء المقبل، حتى الخامس من ديسمبر.

وصمم نورمان ملعبي النار والأرض في عقارات جميرا للغولف، حيث استضاف الأخير بطولة جولة موانئ دبي العالمية ختام الموسم والحدث الأخير من سلسلة رولكس لهذا الموسم، منذ انطلاق البطولة في عام 2009، فيما سيكون ملعب النار على الموعد مع أول بطولة احترافية كبرى.

وقال نورمان: الحصول على فرصة لعرض تنوع وتباين الملعبين في عقارات جميرا للغولف في مكان متلفز هو شيء كنت أتمناه طوال الوقت، وأعتقد أنه سيكون أسبوعين مثيرين من الغولف لدبي وعالم الغولف.

وتابع: «لقد صممنا كلاً من ملعب الأرض وملعب النار مع مراعاة إمكانية استضافة البطولات، لذلك من المثير جداً أن ينضم ملعب النار إلى ملعب الأرض في دورة الجولة الأوروبية».

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