الامارات | خورفكان يرشح سالم المطوع لعضوية اتحاد السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يرشح سالم المطوع لعضوية اتحاد السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي خورفكان ترشيح الأمين العام الحالي لاتحاد السلة، سالم المطوع، لعضوية مجلس إدارة اتحاد السلة في الدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم»: الخبرات المكتسبة وشغلي مناصب عدة في اتحاد اللعبة، سواء المدير المالي أو الأمين العام، بجانب المناصب في الاتحاد العربي، كانت وراء حظي مجدداً بدعم نادي خورفكان.

وأضاف: نتطلع في نادي خورفكان من خلال العودة وترشيحي مجدداً لمنصب العضوية إلى تحقيق الإضافة المرجوة في مواصلة العمل على تطوير اللعبة بكل نواحيها، سواء الفنية منها أو الإدارية، في منظومة متكاملة قادرة على مواكبة التطور السريع للعبة عالمياً.

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