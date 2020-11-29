الامارات | «الصقور» يهزم دبا الفجيرة ويتصدر دوري «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يهزم دبا الفجيرة ويتصدر دوري «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الإمارات انتصاره الثالث على التوالي، إذ فاز أمس على مضيفه دبا الفجيرة بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب الكولومبي تومي توبار في الدقيقة (42) وخليل الدرمكي (89) في آخر مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى.

وفي مباراة ثانية تعادل الذيد مع التعاون بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بملعب البطائح، حيث سجل للذيد خالد علي (83)، بينما سجل للتعاون البرازيلي فيديليس (35)، ليحصل الذيد على أول نقطة له في الموسم من أصل ثلاث مباريات.

وبموجب هذه النتائج يتصدر فريق الإمارات «الصقور» الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، يليه مسافي والبطائح ودبا الحصن برصيد ست نقاط، ثم الحمرية والتعاون ودبا الفجيرة بأربع نقاط، تليها العربي والعروبة والذيد بنقطة لكل منها، وأخيراً مصفوت من دون نقاط.

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