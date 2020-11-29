الامارات | مدرب العين: الحظ وقف بجانبنا في لقاء الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: الحظ وقف بجانبنا في لقاء الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، إن فريقه قدم مباراة جيدة في مواجهة ضيفه الوحدة، أول من أمس، ضمن ختام الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وإن الحظ وقف بجانبهم خلال اللقاء الذي حسمه الزعيم بهدف نظيف، وهو الانتصار الذي قاد العين للنقطة 14، متقدماً للمركز الرابع في جدول ترتيب المنافسة.

وكان حكم المباراة، فيصل النقبي، ألغى هدفاً سجله الوحدة لاعب فريق الوحدة، خليل إبراهيم، في الدقيقة 75 بعد عودته لتقنية «الفار»، التي أظهرت صحة قراره، نظراً إلى أن لاعب الوحدة، يحيى الغساني، استخدم يده اليمنى لترويض الكرة في بداية الهجمة التي انتهت بالهدف الملغى.

وبجانب الهدف الملغى، فإن عارضة مرمى العين أنقذت الفريق من تسديدة خميس إسماعيل في الدقيقة 48، بينما تصدى القائم لتسديدة قوية أرسلها قائد «العنابي» إسماعيل مطر في الدقيقة 59، فيما سجل لاعب العين ريان يسلم هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64.

وقال بيدرو، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن مهمة فريقه أمام الوحدة لم تكن سهلة، خصوصاً أنها مباراة «كلاسيكو»، مشيراً إلى أن فريقه تمكن من تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد انتصارين مهمين، وأن الحصول على النقاط الثلاث كانت أكثر أهمية من الأداء، مؤكداً أن فريقه قدم مباراة جيدة، وأن الحظ إلى جانب فريقه وحقق المطلوب.

وأضاف: «لم يكن من السهل علينا أن نغير الخطة والتشكيلة في كل أسبوع، غير أننا كنا مطالبين بالعمل وفقاً للمعطيات المتوافرة لدينا، ومضاعفة الجهود لتحقيق أهدافنا المرجوة».

من جانبه، تحسر مدرب فريق الوحدة، الصربي فواك رازوفيتش، على نتيجة الخسارة التي تلقاها فريقه، مشيراً إلى أنهم حصلوا على خمس فرص حقيقية للتسجيل، وقال في مؤتمر صحافي: «الفرق الكبيرة حينما تستقبل أهدافاً، يجب أن تعرف كيف تتعامل مع سيناريو المباراة، عموماً الفريقان قدما مباراة جيدة خلال شوطَي اللقاء».

ولفت المدرب إلى أن العنابي خاض المباراة بغياب ثلاثة من لاعبيه الأجانب، وأنه اضطر إلى الدفع بتشكيلة من اللاعبين الشباب، وقال: «أنا راضٍ عن أداء الفريق، ونتطور من وقت لآخر، وعلينا المواصلة بهذا التطور».

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