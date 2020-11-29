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وكيله: جيرالدو مستمر في الأهلي بالموسم الجديد

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب مع الأهلي في الموسم الجديد.

وأكد هشام بن صالح في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «جيرالدو أحد أوراق الجهاز الفني وشارك في لقاء أمس أمام الزمالك وهو حتى الآن مستمر في صفوف الفريق الأحمر».

وتابع: «جيرالدو لن يلعب في مصر إلا في صفوف النادي الأهلي».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    114,475

  • تعافي

    102,268

  • وفيات

    6,596

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