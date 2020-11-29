وكيله: جيرالدو مستمر في الأهلي بالموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: جيرالدو مستمر في الأهلي بالموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب مع الأهلي في الموسم الجديد.
وأكد هشام بن صالح في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «جيرالدو أحد أوراق الجهاز الفني وشارك في لقاء أمس أمام الزمالك وهو حتى الآن مستمر في صفوف الفريق الأحمر».
وتابع: «جيرالدو لن يلعب في مصر إلا في صفوف النادي الأهلي».
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