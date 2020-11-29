مصطفى شوبير: شريف إكرامي أول من هنأني.. وسعيد بثقة إدارة الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، إن شريف إكرامي، حارس بيراميدز، أول من هنأه بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك.
وأضاف مصطفى شوبير، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «الأهلي استحق الفوز بالمباراة، ونجحنا في تحقيق الفوز سواء مع فايلر أو موسيماني، وشريف إكرامي أول من هنأني بالبطولة».
وتابع: «فايلر مدرب كبير واستطاع تحقيق نتائج مميزة مع الأهلي، وموسيماني أيضًا مدرب كبير، ومدرسة مختلفة تماما عن فايلر، والجميع يرى ذلك في الملعب».
وأكمل: «لا ألتفت للنقد بسبب ثقة إدارة النادي والجهاز الفني في إمكاناتي، وسعيد بهذه الثقة، لم يفاتحني أحد من إدارة النادي في الخروج على سبيل الإعارة، وتصلني هذه الأنباء عن طريق السوشيال ميديا».
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