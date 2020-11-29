شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مرتضى منصور للاعبي الزمالك عقب خسارة نهائي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعث برسالة خاصة إلى لاعبي النادي، عقب خسارة الفريق الأبيض لنهائي القرن.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، مرتضى منصور أبلغ لاعبي الزمالك، من خلال ابنه أمير، بأنه فخور بلاعبي الزمالك للمستوى الذي قدموه في المباراة النهائية.

وتابع: «مرتضى منصور بعث برسالة للاعبي الزمالك، عبر الواتساب، وأبلغهم برضاه التام لما قدموه خلال اللقاء، وأن الجماهير فخورة بما قدموه بالمباراة».