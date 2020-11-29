شكرا لقرائتكم خبر عن «قفشة»: هدفي بالزمالك لحظة تاريخية في حياتي لن تتكرر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نجم النادي الأهلي محمد مجدي «قفشة» أن نتيجة مباراة القمة أمس مع الزمالك كانت بتوفيق من الله واصفًا ماحدث أنها «لحظة تاريخية في حياته لن تتكرر».

وكشف في لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، كواليس هدفه في التوقيت القاتل، وقال: «لعبة هدف المباراة بنهائي أبطال أفريقيا بتدرب عليها دايمًا، وقبل ما أشوط كورة هدف المباراة قلت يا رب، وكنت حاسس أني هاجيب جون في المباراة كنت بصلي طول اليوم وبدعي».

حول تأثير غيابات إصابات كورونا على المباراة، قال «قفشة»: كلنا كنا قلقانين من كورونا لكن بالنسبة للماتش كنا عاملين معسكر من قبل المباراة بأسبوع واللاعبين كلهم جاهزين وكنا بنتمرن كويس والنادي وفرلنا كل شيء وأنا مكنتش بنام بسبب كورونا وكل مابعمل مسحة مكنتش بنام كنت بفضل صاحي لتاني يوم خايف من المسحة لأن الواحد لما يعمل حاجة طول السنة ويجي في اللحظة الأخيرة يفاجئ بحاجة زي دي بيقلق خاصة المسحة الأخيرة لأن ليها علاقة ببطولة إفريقيا.