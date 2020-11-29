شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للفروسية يسطر إنجازًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع المنتخب المصري للفروسية أن يضيف إنجازا جديدا لسجل نجاحاته الأخيرة وأخرها التأهل لأولمبياد طوكيو بفريق كامل بعد غياب 60 عاما منذ أولمبياد طوكيو أثناء مشاركته بكأس الأمم بالمغرب في أكتوبر 2019.

واستطاع منتخب الفروسية المكون من الفرسان الدوليين عبدالقادر سعيد، ومحمد طاهر زيادة، وكريم الزغبی، وسامح الدهان أن يحقق المركز الخامس في بطولة كأس الأمم على مستوى فرق العالم المقامة حاليا بمدينة برشلونة بإسبانيا، والتي يشارك فيها 17 دولة تضم أبطال العالم في الفروسية وهم ألمانيا والدنمارك وأيرلندا والبرازيل وإنجلترا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والأرجنتين وكندا واليابان والسويد والبرتغال والمغرب وأسبانيا البلد المضيف للبطولة، وهو ما يعد إنجازا حيث استطاع الفريق المصري أن يتقدم ويحرز المركز الخامس ليأتي بعده أقوى الدول في رياضة الفروسية وأبطال العالم.

وجاءت مصر في الترتيب قبل إنجلترا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وهي الدول التي سبق وأن تقدمت على مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا، وهو ما يؤكد الإنجاز والتقدم للمنتخب المصرى لقائي مصر في الصدارة عربيا قبل المملكة المغربية إضافة لتقدم المنتخب المصري على دولة اليابان وهي الدولة المضيفة للأولمبياد القادم إضافة إلى أن الفريق المصري هو الفريق الوحيد في البطولة الذي تأهل للدورة الثانية بدون أخطاء محتلا المركز الأول بدون أخطاء بعد الدورة الأولى هذا بالإضافة لتأهل المنتخب بالكامل من خلال بطولة الفرق في منافسات الجائزة الكبري المقامة غدا الأحد، بالإضافة لتأهل فارسان أخران وهما محمد طارق طلعت ووائل المحجري للجائزة الكبرى أيضا ويمثل عدد الفرسان المصريين المؤهلين يمثل 15% من المؤهلين وهو ما يعد أكبر عدد من دولة مقارنة بالدول المشاركة المؤهلين لبطولة الجائزة الكبرى.