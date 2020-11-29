شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد إضافة النجمة التاسعة على قميص الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد الرملاوي الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن ملابس الأهلي، إن الشركة تعد الجماهير بتيشيرت للموسم الجديد ينال رضا الجميع. وأكد الرملاوي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «سيتم إضافة النجمة التاسعة بعد التتويج في تيشيرت الموسم الجديد». وتابع: «القميص الجديد سيمثل ثورة في صناعة الملابس الرياضية للفريق المصرية». الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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