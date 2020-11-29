شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تهاجم شقيق نائب رئيس الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الدكتور هشام العامري، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقال الغندور عبر شاشة قناة الزمالك: «هشام العامري أساء لشيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي والحجة دائما هي الأهلي فوق الجميع».
وواصل الغندور: «هل هذه عقلية دكتور وهل نائب رئيس الأهلي راض عما يفعله شقيقه».
وأنهى تصريحاته: «ردود هشام العامري في التعليقات تدعو للكثير من التعصب وأتمنى أن تتخذ مباحث الإنترنت الإجراءات ضد كل هذا التنمر والعنصرية والإساءة للأشخاص».
وكان العامري قد كتب عبر حسابه: «إدعو للمرحوم، فإنه الآن يسال»، قبل أن يؤكد في بعض ردود على من انتقد المنشور: «نعم أقصد الإساءة والإهانة لأنها بدات منه ضد جمهور الأهلي.. الأهلي فوق الجميع».
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