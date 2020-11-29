شكرا لقرائتكم خبر عن «قفشة»: حفظت طريقة لعب طارق حامد.. وهذا اللاعب الأخطر في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمد مجدي «قفشة» لاعب فريق الأهلي، بمدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعدما توّج الفريق الأحمر بلقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020.

وقال «أفشة» في تصريحات عبر شاشة «ON E» اليوم السبت: «موسيماني مدرب عبقري لأنه يذاكر الخصوم بشكل جيد».

وتابع: «موسيماني قام بإعداد فيديو عن كل لاعب بالزمالك وأرسله لكل لاعب، أنا شخصيًا كنت أحفظ طريقة لعب طارق حامد لأنه سيكون مكلف بمراقبتي».

وواصل: «ليس من العيب أن أعرف طريقة المنافس، الأهلي واجه الزمالك بنفس أسلوب وطريقة مباراة أبوقير وهذا ليس تقليل من نادي الزمالك».

وأكمل «قفشة» تصريحاته :«تحدثت مع موسيماني قبل المباراة وللمرة الأولى أجد موسيماني يتحدث كثيرًا خلال المحاضرة، كنت أشعر أنه قلق ووجدت يقول لي أنا في الأهلي من أجل كتابة التاريخ وأريد كتابة التاريخ بك».

وبسؤاله من كان أخطر لاعبي الزمالك في مباراة الأمس؟، أجاب: «زيزو وليس شيكابالا، الأخير لاعب كبير ويمكنه اللعب على الخط، لكن زيزو لاعب متحرك وكنا زملاء في منتخب الشباب وتطور بشكل كبير».