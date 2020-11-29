التعاون يطمح لاستغلال أوضاع الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف التعاون نظيره الاتفاق اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان

ويأمل كل من الفريقين في تحقيق الفوز الثالث له في النسخة الحالية، لا سيما المستضيف التعاون الذي يطمح لاستغلال انكسار الاتفاق ولو موقتا، بعد هزيمته في الجولة الماضية، مقابل نجاح التعاون في الفوز على الوحدة بالجولة الماضية 1 - 0، ورفع رصيده إلى 8 نقاط أهلته لاحتلال المركز الثامن.

فيما يدخل الاتفاق اللقاء بعد أن تعرض إلى هزيمة قاسية وثقيلة في الجولة الخامسة الماضية على الفتح، حينما تغلب عليه 4 - 0، لتوقف هذه النتيجة رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الـ11.