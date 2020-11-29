الأهلي يهم لتصحيح صورته على حساب الفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الصربي فلادان ميلويفتش، إجراء بعض التعديلات في التشكيلة التي سيواجه بها الفيصلي مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملا في عودة الفريق للانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الشباب 2 - 2، وتراجعه إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

ويهدف فلادان من خلال هذه التغييرات لتقليل الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق الكثير في اللقاءات الأخيرة، حيث كاد عدد أهدافه المسجلة يعادل عدد الأهداف التي ولجت مرماه (سجل 8 واستقبل 7).

وعلى الجانب الآخر فقد استعد الفيصلي للقاء بالتدريبات اللياقية والبدنية.

ويسعى المدير الفني للفيصلي بريسكلس شاموسكا في تحقيق الفوز الذي غاب عنه في اللقاءين الأخيرين، بعد تعادله في الجولة الخامسة الماضية مع الاتحاد 1 - 1 وقبلها مع ضمك 0 - 0.

ويحتل الفيصلي المركز السابع في سلم الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، حيث يمتلك 9 نقاط.

يذكر أن آخر لقاء جمع الفريقين انتهى لصالح الفيصلي بهدفين نظيفين.