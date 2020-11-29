حضور جماهير الهلال والنصر عبر الشاشات

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وجرت مباراة أمس كغيرها من مباريات الموسم الحالي دون حضور جماهيري بسبب أزمة فيروس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص الاتحاد السعودي لكرة القدم في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، بين النصر والهلال أمس على ملعب المك فهد الدولي بالرياض، شاشات ضخمة خلف المرميين، لبث مشاهد مختارة خاصة بجماهير الفريقين لتحفيز اللاعبين مع كل هجمة أو تسديدة نحو المرمى.وجرت مباراة أمس كغيرها من مباريات الموسم الحالي دون حضور جماهيري بسبب أزمة فيروس كورونا

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