مصير مدرب الوحدة بيد الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قد يخضع المدير الفني لفريق الوحدة، البرتغالي ايفو فييرا إلى اختبار أخير من قبل إدارة النادي قبل أن تعفيه من منصبه.

ويستضيف فرسان مكة اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، فريق الباطن في إطار لقاءات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال الجولات الخمس الماضية، فاز الوحدة مرة واحدة فيما خسر 4 مباريات، حيث يملك فقط 3 نقاط رمت به في مركز مخيب لآمال الجماهير ومساندي الفريق، وهو الـ14 متفوقا على النصر صاحب المركز الـ15 قبل الأخير بفارق الأهداف.

ويدخل فييرا اللقاء بهدف تصحيح المسار والخروج من دوامة الخسائر في الجولات الأربع الماضية، واستعادة ثقة مجلس الإدارة والجماهير، ولاكتساب المزيد من الوقت للإقناع بما لديه من إمكانات قد تفيد الفريق، إلا أنه وحتى قبل مباراة اليوم، لم ينجح في كسب ثقة أي من الأطراف.

في الجانب الآخر، يسعى المدير الفني لفريق الباطن، البرتغالي خوسيه جاريدو لاستغلال تراجع منافسه والعودة إلى حفر الباطن بكامل نقاط المباراة ليساعده ذلك مبكرا في تثبيت أقدامه، خاصة أن الفريق يتفوق على الوحدة من حيث عدد النقاط.

ويملك الباطن العائد من التعادل 2-2 في الجولة الماضية مع القادسية، 6 نقاط في المركز التاسع.