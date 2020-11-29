خلو الهلال والنصر من كورونا

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ووفقا لنتائج المسحة الطبية، فقد رمى اتحاد القدم أمر مشاركة جميع اللاعبين أمس في ملعبي المديرين الفنيين للفريقين، رازفان لوشيسكو وروي فيتوريا، وهو ما ساعدهما في اختيار التشكيلة المناسبة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلت قوائم الهلال والنصر من الإصابة بفيروس كورونا، حسبما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس سلامة جميع اللاعبين، وذلك قبيل مواجهتهما في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الملك فهد الدولي.ووفقا لنتائج المسحة الطبية، فقد رمى اتحاد القدم أمر مشاركة جميع اللاعبين أمس في ملعبي المديرين الفنيين للفريقين، رازفان لوشيسكو وروي فيتوريا، وهو ما ساعدهما في اختيار التشكيلة المناسبة.

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