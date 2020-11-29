باحمدان يحقق الثنائية الأولى في جولات الدرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الفارس كمال باحمدان المركز الأول في شوطين متتاليين من أشواط ثاني أيام الجولة الثانية بجولات الدرعية التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية لمدة يومين، بعد أن خطف المركز الأول في الشوطين السادس والسابع بحضور رئيس اتحاد الفروسية الأمير عبدالله بن فهد.

ونال باحمدان درع الشوط السادس بعد أن حصد 44 نقطة في زمن قدره 38:50 ثانية، فيما جاء الفارس بدر الفرد في المركز الثاني بنفس مجموع النقاط محققا 41:59 ثانية، ومن بعده الفارسة البولندية كرستين زوبا التي سجلت 44:43 ثانية و44 نقطة محتلة المركز الثالث، وذلك قبل أن يحقق درع الشوط السابع حينما حقق المركز الأول، متفوقا على الفارسين السعوديين رمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي، اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

فيما شهد الشوط الخامس تحقيق الفارسة فنون الحميدان للمركز الأول مسجلة 57:08 ثانية، متقدمة على الفارس ناصر البقمي صاحب المركز الثاني بزمن قدره 60 ثانية، فيما أنهى الفارس عبدالله أبا الخيل الشوط في 61:02 ثانية محتلا المركز الثالث.

وكان اليوم الثاني قد بدأ بشوطي أجيال المستقبل، والذي حقق الفارس إسماعيل مكي درع الشوط الأول منهما بزمن وقدره 33:83 ثانية، ومن بعده خالد بهكلي بـ36 ثانية، وفي المركز الثالث الفارس المصري عمر الصواف 29:78 وبأربعة أخطاء، فيما تمكن بدر الحارثي من تحقيق درع المركز الأول في ثاني الأشواط بزمن وقدره 38:69 ثانية، وفي المركز الثاني ساره القحطاني التي أنهت الشوط مسجلة 40:51 ثانية، فيما جاء عابد سنوسي في المركز الثالث بعد أن سجل 33:30 ثانية مسجلا 4 نقاط جزاء.

واختتمت أمس الجولة الثانية والمصنفة بنجمتين من جولات الدرعية بخمسة أشواط، حيث يتنافس الفرسان الناشئون على شوطي أجيال المستقبل عند الـ11 صباحا و12 ظهرا، على أن يستأنف الفرسان الأبطال بقية الجولات ابتداء من الثانية ظهرا وحتى التاسعة مساء.