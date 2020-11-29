شكرا لقرائتكم أمبرو: سنصرف مكافأة مالية للأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال.. وهناك مفاجأة لمؤمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال وليد الرملاوي الرئيس التنفيذي لمجموعة FGR وشركة أمبرو المسؤولة عن ملابس الأهلي، إن الشركة ستصرف مكافآت مالية للأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا.
وأكد الرملاوي في تصريحات تلفزيونية: "سيكون هناك مكافأت مالية سيتم صرفها فورًا بعد التتويج بالبطولة الأفريقية".
ورفض المدير التنفيذي لشركة ملابس الأهلي الإعلان عن قيمة المكافأة التي سيتم صرفها للأهلي.
قال ، إن هناك مفاجأة سيتم تجهيزها لمؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، على تيشيرت الموسم الجديد للفريق الأحمر.
وأكد: " هناك محاولات لتخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد، مؤمن زكريا لاعب كبير ونتمنى عودته للملاعب من جديد، وما ندرس تقديمه أقل شيئ يستحقه".
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