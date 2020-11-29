شكرا لقرائتكم أمبرو: سيتم إضافة النجمة التاسعة في تيشيرت الأهلي.. وتغيير اللون البديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد الرملاوي الرئيس التنفيذي لمجموعة FGR وشركة أمبرو المسؤولة عن ملابس الأهلي، إن الشركة تعد الجماهير بتيشيرت للموسم الجديد ينال رضا الجميع. وأكد الرملاوي في تصريحات تلفزيونية: "سيتم إضافة النجمة التاسعة بعد التتويج في تيشيرت الموسم الجديد". وتابع: "القميص الجديد سيمثل ثورة في صناعة الملابس الرياضية للفريق المصرية". كشف ألوان التيشيرت البديل للنادي الأهلي في الموسم الجديد، مؤكدا: "اللون الأساسي هو الأحمر ولكن اللون الأسود والفسدقي سيتم إلغاءهم". أردف: "سيكون اللون البديل مفاجأة للجماهير"، وعن العودة للون الأزرق أو الذهبي: "كل شيء وارد ولكن أركد أنها ستنال إعجاب كافة الجماهير".

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