شكرا لقرائتكم محمود كهربا: الخطيب تفاجئ بالتحية وقالي: اهدى يا مجنون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سر الحديث الذي دار بينه والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني عقب احراز محمد مجدي قفشه هدف الفوز.

وقال محمود كهربا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "قلت لموسيماني سيب اللاعيبة تفرح بالجون وتعالى نفكر هنقفل نص الملعب والدفاع وهو ما كان يفكر فيه المدرب بعدما دفع برامي ربيعة".

وواصل محمود كهربا حديثه عن بطولة أفريقيا للأندية الأبطال قائلاً: "أعطيت محمود الخطيب التحية العسكرية لأنه أسطورة تستحق وعندما قمت بها تفاجئ وقال لي اهدي يا مجنون".

وشدد لاعب الأهلي أن البطولة التي تحققت هي الأغلى في حياتي خاصة وأنني تعرضت لظروف صعبة خلال الموسم الحالي.

وتابع النجم الشهير حديثه: "كنت أقوم بعمليات الاحماء بقوة حتى استفز زملائي لتقديم أفضل ما لديهم في المباراة وهو ما تحقق خلال المباراة بهدف محمد مجدي قفشه الذي أراه أكثر من رائع.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعاً رصيده إلى 9 ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، إذ استعصى عليه اللقب مجدداً، علماً بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.