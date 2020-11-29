وكيله: جيرالدو مستمر في الأهلي بالموسم الجديد

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جدة - عمرو شويل كشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الأهلي، موقف اللاعب مع الأهلي في الموسم الجديد.
وأكد هشام بن صالح في تصريحات تلفزيونية: "جيرالدو أحد أوراق الجهاز الفني وشارك في لقاء أمس أمام الزمالك وهو حتى الآن مستمر في صفوف الفريق الأحمر".
وتابع: "جيرالدو لن يلعب في مصر إلا في صفوف النادي الأهلي".
كشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الماضية عن طريق النادي بشكل رسمي.
أوضح: "حتى الآن جيرالدو مستمر في صفوف النادي الاهلي، والإدارة لم تبلغني بتلقيه أي عرض حتي الآن".
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