شكرا لقرائتكم والدة قفشة تعلق على تألق نجم الأهلي في نهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبرت والدة محمد مجدي قفشه عن سعادتها بتألق ابنها في مباراة نهائي القرن الأفريقي واحرازه لهدف الحسم والتتويج باللقب التاريخي والتاسع في تاريخ النادي الأهلي.

أضافت والدة قفشة خلال تقرير تم بثه عبر برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" لا أستطيع مشاهدة مباريات قفشه مباشر وأنتظر لمتابعتها في الإعادة وعندما أسمع في الإذاعة احرازه لهدف أسجد لله شكرا على تألقه.

وقالت والدة نجم الأهلي أن ابنها يعد قدوة للجميع من أهله خاصة وأنه كافح كثيراً حتى بات أحد أفضل اللاعبين في الكرة المصرية.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعاً رصيده إلى 9 ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، إذ استعصى عليه اللقب مجدداً، علماً بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.