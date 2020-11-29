شكرا لقرائتكم أفشة: سجلت 3 أهداف بنفس الطريقة ولازم أدبح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى عمرو السولية من أحب الأشخاص إلى قلبي ،ومستنى الفرج زى السولية هو جاب جول زى ، مضيفا لازم أعمل حاجة خير أو أدبح أول ما الفلوس تيجي".
وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport فى سؤاله عن الهدف الثانى فى مرمى الزمالك معمتلش حاجة ربنا اللى عمل كل حاجة والكورة فيها توفيق كبير ، مضيفا اتمرنت على الكورة التانية كتير ودائما ألعب عليها وأحرزت 3 أهداف بنفس الطريقة فى توجو والوداد والزمالك
وواصل نركز فى 4 بطولات هامة الفترة المقبلة كأس مصر والسوبر الافريقي والسوبر المصري وبطولة كأس العالم للأندية وأيضا منتخب مصر والحاجة غلى نقطة واحدة للتأهل إفريقيا.
وتابع فى حديثه أرفض التعصب والعنصرية والاساءة لأى لاعب ، وبأحب كل الأكل وبأحب الفراخ جدا
كشف محمد مجدى أفشة صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، سر لقب "أفشة" قائلاً: "والدتى فى البلد كانت بتبيع فراخ، ولما كنت صغير كنت بشتغل معاها وأساعدها.. كنت بقفش الفراخ وبدبحها.. ودى حاجة تشرفنى.. لأنى كنت بساعد والدتى وأنا بتشرف بكده، واشتغلت كل حاجة".
وأضاف أفشة، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة "أون" مع الإعلامية لميس الحديدى، إنه مُقرب جدًا لوالدته، لافتًا: "حققت كل أحلام أمى، إلا حلم واحد وهو أداء العمرة، وسأحققه لها قريبًا".
واستضافت الإعلامية لميس الحديدى، مساء اليوم السبت، في برنامجها "كلمة أخيرة"، النجم محمد مجدى قفشة، لاعب النادى الأهلى، وصاحب هدف التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بالأمس، في المباراة التي انتهت بفوز الاهلى 2/1 .
ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، حيث اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.
ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.
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