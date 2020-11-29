شكرا لقرائتكم أفشة: سجلت 3 أهداف بنفس الطريقة ولازم أدبح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى عمرو السولية من أحب الأشخاص إلى قلبي ،ومستنى الفرج زى السولية هو جاب جول زى ، مضيفا لازم أعمل حاجة خير أو أدبح أول ما الفلوس تيجي".

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport فى سؤاله عن الهدف الثانى فى مرمى الزمالك معمتلش حاجة ربنا اللى عمل كل حاجة والكورة فيها توفيق كبير ، مضيفا اتمرنت على الكورة التانية كتير ودائما ألعب عليها وأحرزت 3 أهداف بنفس الطريقة فى توجو والوداد والزمالك

وواصل نركز فى 4 بطولات هامة الفترة المقبلة كأس مصر والسوبر الافريقي والسوبر المصري وبطولة كأس العالم للأندية وأيضا منتخب مصر والحاجة غلى نقطة واحدة للتأهل إفريقيا.

وتابع فى حديثه أرفض التعصب والعنصرية والاساءة لأى لاعب ، وبأحب كل الأكل وبأحب الفراخ جدا