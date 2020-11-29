شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى : 30 نوفمبر نهاية عملى ولا أعلم القادم ..ونشرف على الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، أنه وفقا للخطاب القادم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ينتهى عمل اللجنة الخماسية يوم 30 نوفمبر الجارى، قائلا فى ندوة الخليج 365 :" لا أعلم ماذا سيحدث بعد 30 نوفمبر، وحتى أخر 5 دقائق فى مهمتى سأقدم كل ما لدىّ ولن أتأخر عن خدمة الكرة المصرية لأننى فى مهمة وطنية، ولا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك وفى حالة إجراء الانتخابات سنقوم بالإشراف عليها وفقا لخطاب التكليف من الفيفا".

وزار عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها سوبر كورة بوابة الخليج 365 الرياضية ، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الخليج 365.

وتعرف عمرو الجنايني خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد رئيس الجبلاية باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها و أيضا اللائحة الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة ، وموقف اللجنة الخماسية.