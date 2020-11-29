شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: أغلقنا صفحة دورى الأبطال وهدفنا كأس مصر والسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مجدى أفشة صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، إن الفريق والجهاز الفنى سيغلقون صفحة التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا من اليوم، على أن يتم العمل بجد من الغد لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدور قبل النهائى لكأس مصر، لافتًا إلى إن المارد الأحمر هدفه التتويج بلقب الكأس، ثم تحقيق السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربى.

موضحًا خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة "أون" مع الإعلامية لميس الحديدى، إن هذا الأمر هو ما يميز لاعب عن أخر، فهناك من يغرق فى الاحتفالات وينسى البطولات المقبلة، وفرحتنا بالتتويج تكمن فى سعادة جماهير الأهلى، وكل المحيطين بنا.

وأهدى أفشة لقب دورى أبطال أفريقيا لأحد أصدقائه من جيران منطقته الذى توفى منذ أيام، وكان يتمنى تتويج المارد الأحمر بالقب، كما وجه رسالته لجمهور الأحمر قائلاً: "لا تنتقدون اللاعبين ودائمًا كونوا داعمين لنا، فنحن نلعب كرة القدم لكم ولأجلكم".

واستضافت الإعلامية لميس الحديدى، مساء اليوم السبت، في برنامجها "كلمة أخيرة"، النجم محمد مجدى قفشة، لاعب النادى الأهلى، وصاحب هدف التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بالأمس، في المباراة التي انتهت بفوز الاهلى 2/1 .

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، حيث اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.