شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة لـ لميس الحديدى: أمى معملتش أكل بعد الماتش.. ووالدته: كان عايز كبدة جملى فى الفجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عزة فارس والدة محمد مجدى قفشة انها شاهدت حلم ليلة مباراة الأهلي والزمالك بان قفشة سيحرز هدف وسيكون سبب سعادة ملايين الجماهير، وقالت والدة قفشة في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى: طوال وقت المباراة كنت اصلي وأدعيله ولم اشاهد المبارة من كتر القلق.

وأكدت والدة قفشة انها كانت تتمنى ان يكمل قفشة تعليمه الا انه اختار طريق الكرة والاحتراف.

ومازح قفشة والدته قائلا : معملتش اكل ليا امبارح وانا راجع من الماتش ، لترد والدته : كان عايز كبدة جملي في الفجر، ورد قفشة قائلا : وأكلتها برده الصبح فطرت بيها.

فيما كشف محمد مجدى قفشة لاعب الأهلي انه يحب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي ، ويتمني ان يخوض تجربة احترافية مثله، وقال قفشة في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى : علاقتي بصلاح ليست قوية مثل باقي زملائنا في المنتخب ولكني معجب بامكانياته لانه يمتلك 4 مميزات.

وقال قفشة ان محمد صلاح يمتلك ذكاء ومهارة وإمكانية تطوير امكانياته والتحرك في الملعب، مضيفا انه لا يرتبط مع محمد صلاح بعلاقة صداقة قوية نظرا لعدم مشاركتهما معا في المنتخب كثيرا.

قال محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي انه يرى ان احمد سيد زيزو لاعب الزمالك هو اخطر لاعب في الفريق الأبيض، مؤكدا ان زيزو هو الأخطر في الزمالك وأخطر من محمود عبد الرازق شيكابالا نظرا لان زيزو لديه حلول كثيرة لمنطقة وسط الملعب بخلاف شيكابالا الذي يجيد اللعب علي الأطراف فقط.

وأضاف قفشة انه اجرى اتصالات هاتفية بكل من عبد الله جمعة ومحمود الونش لاعبي الزمالك للاطمئنان عليهما بعد اصابتهما بكورونا، مضيفا خلال استضافته في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديد انه حزين لاصابة لاعبي الأهلي والزمالك بكورونا ، وانه حاول التواصل مع يوسف أوباما لاعب الزمالك للاطمئنان عليه الا انه فشل في الوصول اليه لعدم امتلاكه رقم هاتفه.

وعن الاستعداد لمباراة الزمالك قال قفشة ان موسيماني يجعل اللاعبين يحفظون طرق لعب لاعبي المنافس ، مؤكدا علي انه كان يشاهد يوميا لقطات لطارق حامد لاعب وسط الزمالك ، علي تليفونه الشخصي ، لدراسة تحركاته وفقا لتعليمات موسيماني.