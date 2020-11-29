شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يطالب إدارة الزمالك بالحفاظ على باتشيكو وجهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن فخره بفريق الزمالك وأطالب مرتضى منصور وأمير مرتضى واسماعيل يوسف أن يحافظوا على باتشيكو وجهازه الفني والقوام الاساسي لفريق الزمالك.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "علامات استفهام عن تغيير الحكم ودخول ابراهيم نور الدين حكم رابع في المباراة ومش بنرمي الشماعة على التحكيم ولكن الزمالك تعرض لظلم تحكيمي وليه رضوان جيد مشي والحكم الزامبي جه".

تابع: "الوقت المحتسب بدل الضائع أكتر من 5 دقايق ومحمد الشناوي ضيع وقت والحكم ما عوضهوش" ، مشيرا أن الحكم الكرواتي اللي محسبش ضربة جزاء للاهلي في مباراة القمة الاهلي اتهموه بالرشوة وأن الزمالك فسحه هنا في مصر لكن مصطفى غوربال بيمجدوا فيه" ، مشددا أن أشرف بن شرقي خد أيمن اشرف في ضهره لكن فوجئنا بالحكم يحسبها فاول على بن شرقي ومكلفش نفسه يروح يشوفها في الفار".

استرسل: "سيكازوي حكم الفار في نهائي افريقيا هو حكم الفيديو في مباراة بيراميدز ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية واللي تغاضى عن لمسة يد اللاعب المغربي واتغير صباح يوم المباراة واستبعاد رضولن جيد الشريف النضيف رغم انه اجرى مسحتين كورونا".