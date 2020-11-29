شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: خاطبنا شركات عالمية لتصميم شعار الدورى والتكلفة المالية منعتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد محمد فضل عضو اتحاد الكرة، على الانتقادات التى وجهت للجنة الخماسية بعد إعلان الشعار الجديد للدورى المصرى، وقال فى ندوة الخليج 365:" الشعار كويس من وجهة نظرى، خاصة وأننا خاطبنا شركات عالمية مثل التى صممت شعار الدورى الانجليزى والاسبانى ولكن التكلفة المالية الباهظة منعتنا من ذلك، وفى نفس الوقت جاءنا شعار على سبيل التبرع من شركة مصرية يعبر عن هويتنا المصرية ووفقنا عليه لأنه لم يكلفنا شيئا".

وزار محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حاليا، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها سوبر كورة بوابة الخليج 365 الرياضية.

وتعرف محمد فضل خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد نجم الأهلى السابق باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك محمد فضل فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها وكشف عن كواليس استعدادات مباراة القرن التى تجمع بين الأهلى والزمالك غدا باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال افريقيا وكذلك الاستعدادات للدورى العام الجديد.