شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من رونالدينيو لـ مايك تايسون قبل النزال المرتقب..اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعب برشلونة السابق وأحد اساطير كرة القدم البرازيلية رونالدينيو على دعم مايك تايسون بعد قرار عودته للحلبة مرة أخرى عقب 15 عاماً من الاعتزال، حيث نشر صورة تجمعهما معاً عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وصفه فيها بالأسطورة وعلق بكتابة : "حظ سعيد !!! سيكون من الرائع رؤيتك في الحلبة مرة أخرى".



رونالدينيو ومايك تايسون

وكانت كشفت تقارير صحفية، عن المبلغ المالى الذى يتقاضاه أسطورة الملاكمة الأمريكية، مايك تايسون، في النزال الأول الذى يخوضه بعد عودته إلى الحلبة للمرة الأولى منذ نحو 15 عاما، أمام منافسه روي جونز في صالة "ستيبلز سنتر" الرياضية في مدينة لوس أنجلوس، والمقرر لها غدا الأحد بدون جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مايك تايسون سيحصل على 10 ملايين دولار نظير مشاركته في النزال الأول بعد عودته من الإعتزال، مضيفة أن هذا المبلغ لا يتضمن النسبة الخاصة بالبث المدفوع، فيما يحصل مواطنه روى جونز على نحو 3 ملايين دولار علما بأن النزال الأخير الذى خاضه كان في عام 2018 ويملك في رصيده 66 انتصارا (منها 47 بالضربة القاضية)، مقابل 9 هزائم.

مايك تايسون الذى يملك في مسيرته الأسطورية 58 نزالا حقق الفوز فى 50 منها، يسعى للظهور بأفضل شكل ممكن في النزال الذى يتكون من ثماني جولات، حيث أكد مؤخرا بعد عودته للتدريبات من جديد على شعوره بحالة جيدة للعودة للحلبة.

ورد مايك تايسون صاحب الـ54 عاماً عن سؤال المذيع الذى جاء كالآتى: هل تعود بلياقة بدنية عالية مثل ما كنت عليه من قبل 15 عاماً؟ قائلاً "أشعر بأنني بحالة جيدة للعودة من جديد للحلبة".