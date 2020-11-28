خالد الغندور يلوم عمرو أديب: «مفيش زملكاوي يقول كدة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه خالد الغندور، نجم فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، اللوم للإعلامي عمرو أديب، على أحد تصريحاته التي أعقبت خسارة الزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: «أعتز كثيرا بعمرو أديب ولكني غير متفق معاه في تصريح هنفضل طول عمرنا نقول الزمالك لعب والأهلي كسب».
وقال الغندور في رسالته لأديب: «مفيش زملكازي على حق يقول كدة، الزمالك كسب الأهلي كتير في السنين الأخيرة».
وأنهى في رسالته لأديب: «الزمالك ليس مجالا لسخرية وضحك وترند عبر تويتر».
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