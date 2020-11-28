شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: «الداخلية» تطارد المتهمين في واقعة «فيديو الكلب» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر أمني أن أجهزة وزارة الداخلية تقوم بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة أعلى المحلات في ميادين محافظة الأقصر، التي شهدت واقعة نشر فيديو «حمل كلب أسود» للتنمر والإساءة للاعب نادي الزمالك، شيكابالا، لتحديد المتهمين وضبطهم بتهمة التنمر.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تقوم بالتحري لضبط مروجي الفيديو على صفحات «فيسبوك» و«تويتر»، تمهيدا لتحديد المتهمين الظاهرين في فيديو التنمر والإساءة للاعب.

وذكر المصدر أن التحريات أكدت أن فيديو التنمر بلاعب الزمالك شيكابالا، تم تصويره ورفعه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من انتهاء مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت، أمس الجمعة.