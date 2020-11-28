شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: مارادونا لو سجل هدف شيكابالا لأشاد به العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هدف محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد القلعة البيضاء الذي سجله في شباك الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا بالعالمي. وأضاف الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: «هدف شيكابالا لو كان الراحل مارادونا هو الذي سجله لأشاد العالم كله بالنجم الأرجنتيني». وأتم تصريحاته: «جميع أصدقائي المنتمين للنادي الأهلي قالولي إن هذف شيكابالا عالمي». وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف بملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور: مارادونا لو سجل هدف شيكابالا لأشاد به العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.