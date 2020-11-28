شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلي فاز بالحظ.. وكاف ذبح الزمالك بالحكم الزامبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الأهلي فاز بضربة الحظ خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن الزمالك كان الأفضل كثيراً والأحق باللقب.

وأضاف الغندور عبر شاشة قناة الزمالك: «الأهلي فاز بالحظ، ولكن الكرة لا تعترف إلا بالنتائج».

وفتح الغندور النار على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بسبب تعيينه الزامبي سيكازوي حكماً للڤار بدلا من رضوان جيد بداعي إصابة الأخير بكورونا على الرغم من أن مسجة المغربي جاءت سلبية.

وأوضح: «غربال تغاضى عن ركلة جزاء واضحة لمصلحة أشرف بن شرقي واحتسبها خطأ للأهلي، في الوقت الذي أكد الزامبي سيكازوي على قراره، وهو ليس جديدا عليه، فهو صاحب فضيحة مباراة بيراميدز ونهضة بركان حين تم تعيينه للڤار أيضاً».