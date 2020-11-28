شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتحدث عن تعيين رئيس مؤقت للزمالك.. ورأيه في تحية كهربا لـ«الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ما تردد حول إصدار قرار بتعيين اللواء صفي الدين بيسوني رئيسًا مؤقتًا لنادي الزمالك، مشيرا إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرار بهذا الشأن.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن مبادرة لا للتعصب مستمرة خلال الفترة القادمة، ولن تتوقف عند مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولفت «صبحي» إلى أن مبادرة لا للتعصب مستمرة لمدة سنة، وستكون هناك لوائح ومراقبة لتصرفات الجمهور، لضبط التصرفات غير اللائقة.

وأضاف الوزير أن ما فعله كهربا من إلقاء التحية على رئيس النادي محمود الخطيب رد فعل طبيعي من لاعب بعد تحقيق الفوز، منوها بأن الخطيب كان يعلق على أي تصرف خارج.